ENI tonica a Piazza Affari, Société Générale conferma buy e alza il prezzo

(Teleborsa) – Composto rialzo per il Cane a sei zampe, che si muove con un guadagno dello 0,29%.

A fare da assist al titolo contribuisce la decisione presa dagli analisti di Société Générale di alzare il prezzo obiettivo a 16 euro, rispetto ai 13,82 euro delle attuali quotazioni. Il giudizio su ENI è stato confermato a “buy”.

La promozione arriva il giorno dopo che la società petrolifera ha alzato il velo sui conti dei nove mesi, periodo in cui è tornata in utile, ed ha confermato le proprie previsioni per l’intero anno.

Analizzando lo scenario di ENI si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,76 Euro. Prima resistenza a 13,86. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,71.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)