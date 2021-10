Eni supporta la transizione energetica e la decarbonizzazione in Congo

(Teleborsa) – Alla presenza del Primo Ministro della Repubblica del Congo Anatole Collinet Makosso e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, Eni ha firmato un Memorandum d’Intesa con il Ministro dell’Agricoltura, dell’Allevamento e della Pesca, Paul Valentin Ngobo, il Ministro degli Idrocarburi Bruno Jean Richard Itoua e il Ministro della Cooperazione Internazionale e della Promozione del Partenariato Pubblico Privato Denis Christel Sassou NGuesso, per lo sviluppo congiunto del settore degli agro-biocarburanti nel Paese.

Il MoU definisce il quadro per la produzione di olio di ricino su scala industriale, fornendo materia prima per il sistema di bioraffinazione di Eni, creando allo stesso tempo opportunità di lavoro ed espandendo le attività agricole in terreni marginali e abbandonati, evitando impatti sulle aree attualmente destinate alla produzione alimentare. La fase pilota inizierà questo mese, con l’avvio dell’attività di semina di ricino su oltre 200 ettari di terreno che beneficerà circa 1.000 persone. La fase di sviluppo industriale dovrebbe vedere coltivazioni su 150.000 ettari con 90.000 beneficiari stimati entro il 2030.

Questo protocollo apre una nuova area di attività per Eni in Congo, a sostegno del Piano di Sviluppo Nazionale congolese per l’agricoltura 2018-2022, e si fonda sull’impegno di Eni a contribuire alla decarbonizzazione del mix energetico dei Paesi africani, facendo leva sul

contributo che i biocarburanti possono dare per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Dopo la firma del memorandum d’intesa, una delegazione di Eni guidata dall’AD Claudio Descalzi ha incontrato il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso per discutere dei progetti agricoli e della valorizzazione del gas, per garantire lo sviluppo e la diversificazione economica del Paese nel quadro della transizione energetica globale. Eni è l’unica società impegnata nello sviluppo delle ingenti risorse di gas della Repubblica del Congo e attualmente fornisce gas alla Centrale Elettrica del Congo (CEC), che garantisce il 70% della produzione di energia elettrica del Paese. Eni è presente in Congo da oltre 50 anni.