ENI: selezionate tre aziende italiane per il primo Innovation Match

Sono tre le aziende italiane selezionate per il primo Innovation Match di Eni “Superiamo l’Emergenza”, progetto incentrato su idee, tecnologie e soluzioni per garantire un rilancio delle attività lavorative in totale sicurezza.

Il processo di valutazione, gestito internamente ad Eni, ha individuato tre aziende vincitrici, le cui proposte, tra le circa 70 analizzate, maggiormente coniugano innovazione e concreta applicabilità.

Nell’ambito “Sicurezza dei lavoratori, continuità operativa e distanziamento” la vincitrice è FabbricaDigitale, PMI in grado di garantire, attraverso il prodotto “Workhera”, un digital workplace, la gestione degli spazi di co-working e lo smart working, innovando l’esperienza di dipendenti ed ospiti all’interno delle realtà aziendali.

Per il settore “Sanitizzazione ambienti di lavoro” la vincitrice è IsCleanAir, scale-up innovativa che opera su scala globale attraverso la

tecnologia brevettata APA (Air Pollution Abatement) che, mediante l’impiego di semplice acqua, garantisce un’efficace riduzione degli inquinanti e la maggiore salubrità dell’aria ambiente, operando negli spazi produttivi e lavorativi, sia indoor sia outdoor.

Infine, per la “Gestione e monitoraggio sanitario” la vincitrice è International Care Company, azienda in grado di fornire, attraverso l’App “DOC24”, consulenze mediche in real time e on-demand con un servizio h24 e multilingua.