ENI, scoperti gas e condensati in blocco esplorativo Vietnam

(Teleborsa) – ENI annuncia la presenza di gas e condensati nel pozzo esplorativo perforato nel Blocco 114, nel prospect denominato Ken Bau, in Vietnam. ENI è presente nel Paese dal 2013 e opera 4 blocchi localizzati nei bacini sotto esplorati di Song Hong e Phu Khanh, nell’offshore del Vietnam centrale.

ENI Vietnam è l’operatore con il 50% di partecipazione del Blocco 114, mentre ESSAR E&P detiene il rimanente 50. Il pozzo Ken Bau 1X è situato in 95 metri di profondità d’acqua e ha raggiunto i 3606 metri attraversando intervalli mineralizzati a gas e condensati di sabbie intercalati ad argille, con uno spessore totale netto di reservoir di oltre 100 metri. Il pozzo è stato abbandonato in anticipo per motivi tecnici, prima di raggiungere livelli più profondi.

ENI sta già pianificando una campagna di perforazione per l’inizio del prossimo anno per provare il significativo potenziale aggiuntivo della scoperta. Il risultato di Ken Bau rappresenta una importante svolta nella valutazione del potenziale esplorativo del bacino del Song Hong dove EVI Vietnam opera anche il vicino Blocco 116.