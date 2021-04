Eni sarà Platinum Sponsor del Padiglione Italia all’Expo di Dubai

editato in: da

(Teleborsa) – Eni parteciperà a Expo 2020 di Dubai in qualità di “Platinum Sponsor” del Padiglione Italia, dove la società racconterà la propria strategia di decarbonizzazione attraverso l’innovazione su tutta la filiera energetica.

Eni sarà presente con un’installazione realizzata dallo studio di architettura e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota che ricrea in chiave artistica una coltivazione di microalghe attraverso una cascata di liane tecnologiche, lunghe fino a 20 metri. Dentro ognuna di esse scorrono le microalghe, illuminate a LED: il circuito trasparente diventa così una spettacolare presentazione del processo biologico di crescita delle microalghe nel fotobioreattore, dove nutrendosi di CO2 questi organismi unicellulari producono composti ad alto valore e non solo.

L’impegno di Eni nella transizione energetica si concretizza nella scelta di puntare sull’innovazione tecnologica per trovare nuove soluzioni per la produzione di energia al più basso impatto carbonico. Grazie alla collaborazione con oltre 70 Università e Centri Ricerche nel mondo Eni sta sviluppando nuove tecnologie in ambito decarbonizzazione, energie rinnovabili ed economia circolare che saranno raccontate nello spazio Eni a Expo 2020, con un palinsesto video dedicato e con la partecipazione della società a eventi e talk durante tutto il semestre espositivo.