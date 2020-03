Eni ritira la proposta di buy-back per il 2020 per il Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, alla luce dei recenti sviluppi di mercato intervenuti a seguito della diffusione della pandemia COVID-19, ha deciso di ritirare la proposta di acquisto di azioni proprie 2020 per un valore pari a 400 milioni di euro indirizzata alla prossima Assemblea del 13 maggio.

La proposta sarà riconsiderata nel momento in cui la previsione del prezzo Brent per l’anno di riferimento, parametro per la

decisione di attivazione del piano di buyback, tornerà a essere almeno uguale a 60 dollari al barile.

L’Amministratore Delegato, Claudio Descalzi, ha commentato: “La società si è prontamente attivata per rivedere il piano di attività, in considerazione della forte riduzione dei prezzi delle commodities e dei vincoli operativi a oggi prevedibili indotti dal COVID-19. La revisione considererà una significativa riduzione dei Capex e delle spese previste, portandole a livelli congrui con il nuovo scenario. Continueremo a mantenere i più alti standard di sicurezza sul lavoro che, date le circostanze, sono stati coerentemente innalzati. In questo momento le priorità sono la tutela della salute delle nostre persone, delle comunità in cui operiamo e la difesa della solidità del nostro bilancio e del dividendo“.