Eni: “Rifornimento + sicuro” in 3800 stazioni di servizio

(Teleborsa) – Si chiama “Rifornimento + sicuro” ed è l’iniziativa che Eni ha organizzato per aumentare la sicurezza dei clienti e dei gestori delle proprie stazioni di servizio della rete urbana e autostradale.

Fino alla fine dell’emergenza sanitaria saranno messi a disposizione entro il prossimo 15 giugno presidi atti a evitare possibili rischi in circa 3800 Eni station, facilmente individuabili nell’applicazione Eni station finder. Ai clienti che scelgono di effettuare rifornimento “servito” verrà offerta una bustina monouso di igienizzante per le mani, mentre quanti preferiscono le isole self service troveranno, negli orari di apertura, un dispenser di soluzione igienizzante.

Inoltre, utilizzando la app Enistation+, che consente di pagare tramite il cellulare sia in modalità “servito” sia iperself, gli automobilisti potranno ridurre le interazioni con le altre persone presenti, fino a effettuare tutte le operazioni senza scendere dall’auto scegliendo il rifornimento “servito”.

Per i pagamenti tramite bancomat, carte di credito e fuel cards sono invece disponibili dei Pos protetti da custodie in pvc che vengono igienizzate a ogni passaggio.