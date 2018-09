ENI riconosciuta come Global Compact LEAD

editato in: da

(Teleborsa) – ENI è stata riconosciuta oggi come compagnia del Global Compact LEAD, a dimostrazione dell’impegno continuativo della Società a sostegno dell’iniziativa delle Nazioni Unite sulla sostenibilità d’impresa. La decisione è stata annunciata presso la sede delle Nazioni Unite durante il Global Compact Leaders Summit 2018. “La decisione odierna è un riconoscimento dello sforzo costante di ENI sul tema della sostenibilità, che è ormai parte integrante del nostro modello di business”, ha spiegato l’Amministratore Delegato, Claudio Descalzi.

Il Global Compact è una iniziativa delle Nazioni Unite che mira a mobilitare società di vari settori al fine di rendere il business, e la collettività in generale, più sostenibili. Lo strumento è creato per richiamare l’attenzione delle imprese sull’importanza di allineare le loro attività e strategie a dieci principi universalmente riconosciuti in termini di diritti umani, lavoro, ambiente e trasparenza, spingendole a prendere iniziative a supporto degli obiettivi delle Nazioni Unite incarnati dai Sustainable Development Goals (SDGs).