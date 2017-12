ENI raggiunge il record di produzione di tutti i tempi

(Teleborsa) – ENI festeggia il record di tutti i tempi nella produzione equity, pari a 1 milione e 920 mila barili di olio equivalente al giorno (boe/g).

“Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto nel 2017, e che hanno confermato la validità del modello operativo di ENI – ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Claudio Descalzi, – . La nostra ormai ben nota leadership nell’esplorazione è ora affiancata da una capacità di esecuzione dei progetti al top nell’industria petrolifera. In meno di 3 anni abbiamo messo in produzione 7 campi giant, anticipando i tempi previsti e riducendo i costi, in un contesto di prezzi estremamente difficile, in cui l’industria petrolifera era concentrata unicamente a posticipare ogni iniziativa di sviluppo. Ancora una volta raccogliamo i benefici del valore delle competenze e della coesione della nostra squadra”.

Nel corso del 2017, ENI ha avviato, in anticipo sulle previsioni, la produzione dei campi di East Hub in Angola, OCTP in Ghana, Jangkrik in Indonesia e, in tempi record per l’industria, Zohr, il più grande giacimento a gas del Mediterraneo, in produzione a meno di due anni dalla decisione finale d’investimento. La produzione operata di questi quattro campi ammonta a oggi a circa 310 mila boe/g, che è pari a 160 mila boe/g di produzione in quota ENI.