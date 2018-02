Eni premiata in Borsa dopo il bilancio

(Teleborsa) – Ottimo avvio di seduta per Eni, che si colloca in cima al listino dei titoli più capitalizzati di Piazza Affari con un guadagno dell’1,78% a 13,742 euro.

Il Cane a sei zampe beneficia del bilancio pubblicato prima dell’avvio delle contrattazioni che ha visto un ritorno all’utile nel 2017 con produzione record.

L’ottimismo per Eni contagia positivamente anche le altre blue-chip del settore Oil, in particolare Saipem, reduce da una sessione di forti acquisti in scia alla nuova commessa in Oman.