ENI, perforato pozzo Agogo-2 in Angola

(Teleborsa) – Una nuova perforazione per ENI, questa volta nell’offshore dell’Angola, paese chiave per la strategia di crescita organica del gruppo. La perforazione, avvenuta con successo, si trova nel Blocco 15/06 ed è il primo pozzo di appraisal della scoperta di Agogo: le stime sono di 650 milioni di olio in posto, nel campo di Agogo e mostrano ulteriore potenziale nella zona nord.

Agogo-2 è stato perforato dalla nave Poseidon a 3 km a nord-ovest dal pozzo Agogo-1, a 180 km dalla costa e 23 km a ovest, in una profondità d’acqua di 1.700 m. Questo pozzo ha incontrato 58 m netti di olio leggero con eccellenti proprietà petrofisiche e conferma l’estensione della scoperta di Agogo a nord del pozzo di scoperta. Nel pozzo è stata effettuata un’intensa campagna di acquisizione dati che ha indicato una capacità produttiva del pozzo superiore ai 15.000 barili di olio/giorno

La Joint Venture del Blocco 15/06, formata da Eni, Sonangol P&P e SSI Fifteen Limited, intende portare in produzione il primo pozzo di Agogo entro il 2019, collegandolo alla FPSO di N’Goma.