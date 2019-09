Eni, partner del Festivaletteratura di Mantova

editato in: da

(Teleborsa) – Il Festivaletteratura di Mantova è senza dubbio uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi dell’anno: cinque giorni di incontri con autori, letture, percorsi guidati, spettacoli e concerti con artisti provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno Eni è partner e, come sempre, a partire dal 2008 da quando è stata avviata la partnership, organizza all’interno della kermesse l’evento Inedita Energia, in cui vengono ripubblicati testi degli anni Cinquanta e Sessanta, tratti dalla storica rivista aziendale “Il Gatto Selvatico”, voluta da Enrico Mattei e diretta dal poeta Attilio Bertolucci.

Al centro dell’evento di quest’anno, che si terrà domenica 8 settembre alle 11.30 in Piazza Castello a Mantova, saranno l’importanza e l’uso delle parole nell’era delle piattaforme digitali, dei social e del cosiddetto “far web”. Sul palco, a dibattere con lo storico presentatore dell’incontro Neri Marcorè, ci saranno Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, Massimo Gramellini, giornalista, autore e scrittore, e Arianna Porcelli Safonov, apprezzata attrice comica.

ENI, L’ENERGIA DELLA PAROLE – Il volume pubblicato in questa edizione, dal titolo LOREM IPSUM (le parole per dirlo), ripercorrerà, attraverso i racconti tratti dai periodici aziendali Gatto Selvatico ed Ecos, la storia delle parole, del linguaggio, i termini che raccontano l’energia e la nostra società che cambia, partendo da Primo Levi, a cent’anni dalla sua nascita.

UN VIAGGIO NEL LINGUAGGIO – E proprio nell’epoca in cui il linguaggio dei social è spesso istintivo e poco pacifico, la penna di Levi appare ancora più potente grazie al tono asciutto della sua scrittura; così, partendo proprio dalla prosa del grande scrittore che , nel corso dell’evento, si svolgerà una riflessione su usi, abusi e funzionalità delle parole in una società in continua evoluzione, dove i confini tra lecito e illecito appaiono sempre più sottili.