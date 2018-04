ENI, ok CdA a potenziale bond fino a 2 miliardi dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di ENI, ha approvato una potenziale emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori professionali, per un ammontare complessivo non superiore a 2 miliardi di dollari statunitensi, da emettersi in una o più tranches entro il 5 aprile 2019.

I prestiti obbligazionari, se emessi, “perseguiranno l’obiettivo di finanziare i futuri fabbisogni, di ampliare la base degli investitori e di mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto di indebitamento a breve e medio-lungo termine e alla vita media del debito”.

I prestiti potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.