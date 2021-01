Eni: nuova licenza esplorativa nel Mare del Nord del Regno Unito

editato in: da

(Teleborsa) – Eni ha ottenuto l’assegnazione di una nuova licenza di esplorazione e produzione nel Mare del Nord britannico come risultato della gara competitiva denominata 32° UK Offshore Licensing Round. A darne notizia è la stessa compagnia petrolifera italiana in una nota.

La licenza, denominata P2511, ricopre un’area di circa 340 kmq ed è ubicata nel Mare del Nord settentrionale a circa 250 km dalla costa in profondità d’acqua variabile fra 100 e 130 metri. L’area è situata in prossimità del limite tra acque inglesi e norvegesi dove recentemente sono state effettuate diverse scoperte ad idrocarburi.

La licenza ha un periodo esplorativo iniziale di sei anni ed è stata assegnata ad Eni UK con interesse partecipativo del 100% e ruolo di operatore. “Attraverso la partecipazione nella licenza, Eni rinnova l’impegno alla valorizzazione delle risorse del settore britannico del mare del Nord in cui opera da lungo tempo”, si legge nella nota.

Eni è presente in UK dal 1964 ed è attiva nell’Esplorazione e Produzione con una produzione di 55 Kboed, così come nei settori Gas & Power, Refining & Marketing e chimico. Nell’ottobre 2020 Eni si è aggiudicata anche una licenza per stoccaggio di anidride carbonica nell’area offshore di Liverpool Bay nel settore orientale del Mare d’Irlanda.