Eni, MoU con SKK Migas per cooperazione attività esplorative in Indonesia

(Teleborsa) – Eni, attraverso la sua controllata Eni Indonesia, ha firmato oggi un Memorandum of Understanding con SKK Migas per una collaborazione nel campo delle attività esplorative in Indonesia. Il MoU in particolare definisce il quadro per un’ulteriore cooperazione nell’elaborazione e interpretazione dei dati sismici di proprietà della Repubblica di Indonesia utilizzando le tecnologie proprietarie e le strutture di Eni, in particolare i supercomputer del Green Data Center a Ferrera Erbognone, Pavia e gli algoritmi di imaging sismico.

Si tratta dunque di un ulteriore riconoscimento internazionale alle ben note risorse tecnologiche di Eni, in particolare alle capacità di calcolo e di elaborazione del suo Green Data Center di Ferrera Erbognone, che racchiude i sistemi informatici centrali di elaborazione di Eni, in particolare i sistemi di supercalcolo HPC4 e HPC5.

Continua perciò la cooperazione tra SKK Migas e Eni in Indonesia la quale, anche a seguito dell’avvio della produzione di gas da Merakes lo scorso aprile e i risultati positivi del pozzo di appraisal Maha-2 nel blocco di West Ganal al largo dell’Indonesia a giugno, è vista come uno dei partner principali nel Paese.

Eni opera in Indonesia dal 2001, dove dispone di un ampio portafoglio di asset nelle fasi di esplorazione, sviluppo e produzione.

La campagna esplorativa di successo condotta da Eni nelle acque profonde del Kalimantan orientale ha già permesso la messa in produzione dei progetti produttivi di Jangkrik e, più recentemente, di Merakes.

L’attuale produzione di Eni in Indonesia è di circa 80.000 barili di olio equivalente al giorno.