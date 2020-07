Eni lancia nuove tariffe giornaliere forfettarie e trasparenti per Enjoy

editato in: da

(Teleborsa) – Enjoy, il servizio di car sharing di Eni, lancia nuove tariffe giornaliere che da oggi è possibile scegliere per spostarsi liberamente a bordo delle 500 rosse: le nuove tariffe sono pensate per muoversi in città, per partire per un weekend fuoriporta, per un viaggio di lavoro o per le vacanze.

Le tariffe sono forfettarie e trasparenti, fino a quindici giorni consecutivi, e prepagate. Utilizzare le tariffe è semplice: basta prenotare l’Enjoy più vicina, selezionare l’opzione giornaliera tra le tariffe di noleggio, indicare per quanti giorni si vuole utilizzare il veicolo e confermare la prenotazione.

Il costo definisce una riduzione progressiva delle tariffe: dai 50 euro per un giorno a 90 euro per due giorni e 40 euro al giorno per quindici giorni. Tutte le tariffe includono nel prezzo 100 km per ogni giorno di noleggio. Superata la soglia della tariffa giornaliera scelta al momento della prenotazione, il noleggio potrà proseguire con le condizioni previste dalla tariffa al minuto, a un prezzo di 0,25 euro per ogni minuto e/o chilometro eccedente.

Al termine del noleggio, l’auto può essere lasciata dove si preferisce all’interno dell’area di copertura della città di partenza, senza l’obbligo di fare il pieno. E nelle città di partenza è possibile accedere alle ZTL e parcheggiare gratuitamente nei parcheggi a pagamento o destinati ai residenti.

Inoltre, sarà possibile fare carburante alle auto Enjoy gratuitamente in 700 Eni Station dislocate su tutto il territorio nazionale: per ogni pieno effettuato, i clienti riceveranno un voucher da 5 euro da utilizzare per i viaggi successivi.