ENI, l’AD Descalzi incontra il Presidente del Messico Obrador

editato in: da

(Teleborsa) – Incontro importante fra il Presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador con l’Amministratore Delegato di ENI Claudio Descalzi dove si è discusso di importanti attività operative del Gruppo nel paese. Particolare risalto è stato dato all’Area 1, situata nell’offshore dello Stato di Tabasco, da cui lo scorso giugno è iniziata la produzione dal campo Miztón. Questa è la prima produzione ottenuta dai contratti assegnati nell’ambito della riforma energetica in Messico.

L’Area 1 produce attualmente circa 10.000 barili di olio equivalente al giorno e prevede di raggiungere un plateau di 100.000 boeg nel primo semestre del 2021.

La proposta dell’AD di ENI è quello di realizzare progetti riguardanti energie rinnovabili nel paese, che risultano in linea con la strategia e le priorità del Governo per uno sviluppo sostenibile e low carbon. In particolare si è discusso di raffinerie green e progetti di conservazione delle foreste.

Infine è stato sottolineato il forte impegno di ENI in Messico riguardo ai temi sociali, con progetti in corso o in pianificazione in particolare con le comunità locali dello Stato di Tabasco.