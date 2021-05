Eni, Joule lancia lo Human Knowledge Lab per le PMI innovative e sostenibili

editato in: da

(Teleborsa) – Prendono il via le candidature a Human Knowledge Lab, una iniziativa di Joule, la scuola per l’impresa di Eni dedicata alla formazione ed all’accelerazione delle startup. Un percorso di pre-incubazione, avviato in collaborazione con LVenture Group, che si rivolge alle PMI innovative sotto il profilo della sostenibilità, dell’economia circolare e della transizione energetica.

Il percorso di HK Lab prevede varie tappe durante l’anno, ognuna delle quali vedrà i partecipanti confrontarsi in una sfida che determinerà il progetto più meritevole.

Una volta chiuse le candidature, i progetti più interessanti ci cimenteranno con la prima tappa, che ha lo scopo di fornire le competenze in tema di economia circolare in una sessione full-time di 7 giorni. Si svolgerà a settembre presso la sede Eni dedicata alla formazione a Castel Gandolfo (Roma).

Il progetto vincitore verrà poi premiato con un percorso di incubazione erogato tramite PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, partner d’eccellenza di Joule. Inoltre, i due migliori progetti potranno accedere ad un pacchetto di servizi personalizzati Eni tramite Energizer, l’acceleratore d’impresa di Joule, che fornirà una consulenza sulla base delle esigenze imprenditoriali dei singoli team.

HK Lab si propone così di fornire ai partecipanti strumenti utili per tutti i settori, non solo quello energetico. Durante la fase di Idea Validation verranno trattate tematiche come l’analisi di mercato e l’individuazione del target di riferimento, lo sviluppo del prototipo dell’idea, lo studio dei canali di acquisizione e i primi test di mercato, la validazione del business concept e la definizione di una roadmap di sviluppo. Il programma prevede inoltre una fase preparatoria di onboarding da remoto e un percorso di sviluppo delle competenze trasversali e soft skills, sviluppato in modo integrato e coerente con i contenuti di HK Lab.