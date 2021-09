Eni in partnership con XEV per servizio cambio batterie scariche

editato in: da

(Teleborsa) – Al via la mobilità elettrica con velocissimo servizio di cambio delle batterie esaurite. Eni ha siglato un accordo con XEV, innovativa casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, per un servizio di cambio batterie dell’auto elettrica YOYO, lanciata a maggio 2021, che si guida già a 16 anni con patente B1.

L’accordo concerne infatti un innovativo servizio di “battery swapping“, Battery Xchange, che prevede la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche, presso un numero selezionato di stazioni di servizio Eni. Sarà così possibile evitare lunghe attese per ricaricare la batteria, che viene semplicemente sostituita in pochi minuti, dando nuova energia e massima libertà di movimento.

Dal 2022, poi, le city car XEV YOYO a zero emissioni entreranno a far parte della flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, dando un contributo importante allo sviluppo della mobilità sostenibile.

Le city car YOYO e il servizio di “battery swapping” saranno presentati da XEV in occasione del Salone dell’auto di Monaco di Baviera, Germania, che si terrà dal 7 al 12 settembre 2021. I visitatori che si iscriveranno al test drive potranno sperimentare il sistema swapping presso la stazione di servizio Eni di Innsbrucker Ring, che sarà temporaneamente allestita per la dimostrazione del servizio durante la fiera.

“Siamo impegnati nello sviluppo di una mobilità urbana sostenibile e nell’offerta ai nostri clienti di servizi innovativi ed eccellenti esperienze”, ha dichiarato Luo Tik, CEO di XEV, parlando dell’accordo con Eni come di una “pietra miliare” per una mobilità sostenibile. “Riteniamo che questo innovativo modello di business – ha aggiunto – eliminerà le difficoltà e le limitazioni che i nostri consumatori devono affrontare per ricaricare le auto elettriche”.

“Con questa partnership nella mobilità sostenibile Eni conferma il proprio impegno nella transizione energetica e l’assoluta rilevanza attribuita alla leva dell’innovazione, nell’ambito di una strategia che le consentirà di raggiungere la totale decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050”, ha dichiarato Giovanni Maffei, Responsabile Commerciale Green & Traditional Refining & Marketing di Eni, sottolineando “c on XEV siamo i primi in Europa a fornire il servizio di sostituzione della batteria presso le nostre stazioni di servizio, e saremo i primi a metterle a disposizione degli utenti del nostro servizio di car sharing Enjoy, per ampliare il più possibile l’offerta di servizi e prodotti sostenibili”