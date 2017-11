ENI: gas e rinnovabili per lo sviluppo sostenibile del Ghana

(Teleborsa) – Il Presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, insieme all’AD di ENI Claudio Descalzi, ha visitato la FPSO Kufuor, l’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e offloading di ENI nell’offshore del Ghana. La visita è avvenuta nell’ambito della tappa in Ghana della missione di stato del Presidente Gentiloni in diversi paesi africani.

La FPSO Kufuor ha messo in produzione i campi ad olio e gas non associato di Sankofa Main, Sankofa East e Gye-Nyame, parte dell’Integrated Oil&Gas Development Project, l’unico progetto di sviluppo di gas non associato in acque profonde interamente dedicato al mercato domestico nell’Africa Sub-Sahariana. Questo progetto garantirà al Ghana almeno 15 anni di forniture affidabili di gas ad un prezzo competitivo.

La visita è stata l’occasione per condividere la strategia di business di lungo periodo di ENI, che mira ad integrare il business tradizionale con la generazione di energia da fonti rinnovabili, cogliendo tutte le possibili sinergie industriali, logistiche, contrattuali e commerciali.

Intanto a Piazza Affari, il titolo di ENI sale dello 0,66%.