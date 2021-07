Eni gas e luce inaugura nuovo Energy Store Eni di Mestre

editato in: da

(Teleborsa) – Tutto pronto per l’evento speciale di giovedì 29 luglio a Mestre per l’inaugurazione del nuovo Energy Store Eni, partner commerciale di Eni gas e luce, in Riviera XX settembre 50/52 all’angolo con via Nazario Sauro 19.

L’evento – spiega Eni in una nota – si svolgerà a partire dalle ore 11.30 e sarà aperto a tutti con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e invitare le persone a lasciarsi meravigliare dal mondo dell’energia. Inoltre, tante piacevoli sorprese aspettano i clienti all’interno del negozio.

Lo store è stato progettato per rispondere a tutte le richieste dei clienti presenti sul territorio e avvicinarli al mondo dell’energia attraverso una customer experience che mette il cliente al centro. Gli Energy Store Eni offrono innumerevoli servizi al cliente: per la parte dedicata al mondo luce e gas, la sottoscrizione di nuovi contratti, volture, cambi fornitore e switch-in, cambio prodotto, domiciliazione bancaria, richiesta nuovi allacciamenti e aumenti di potenza, piani di rientro e consulenze sulle bollette. Per quanto riguarda i servizi energetici extra-commodity, gli Energy Store Eni offrono la vendita di prodotti HVAC (caldaia e climatizzatore) con anche l’opportunità della cessione del credito al 50% e al 65%, la manutenzione per la caldaia, l’assistenza per chi è interessato a installare un impianto fotovoltaico o ad acquistare uno dei prodotti della gamma E-Start di Eni gas e luce per la ricarica dei veicoli elettrici, come colonnine elettriche e wallbox, e la vendita di polizze assicurative (impianti, elettrodomestici, salute, RC danni) in partnership con Zurich.



Il territorio del Nord-Est è sempre stato considerato di importanza strategica per Eni gas e luce che ha infatti deciso di potenziare la propria presenza sul territorio con l’apertura, nella prima settimana di agosto 2021, di altri 2 nuovi Energy Store Eni nelle città di Gorizia e Jesolo (VE).

Il Triveneto è stato inoltre scelto come location per il primo degli eventi organizzati da Eni gas e luce per festeggiare il raggiungimento di 10 milioni di clienti in Europa.