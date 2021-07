ENI gas e luce: concerto Carbon Neutral di Elisa per festeggiare i 10 milioni di clienti

editato in: da

(Teleborsa) – Festeggiare il raggiungimento dei 10 milioni di clienti. Con questo obiettivo Eni gas e luce ha organizzato per giovedi` 29 luglio un concerto di Elisa nella cornice del lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD). L’evento – spiega Eni in una nota – sara` il primo di una serie di concerti organizzati da Eni gas e luce per celebrare quest’importante traguardo. Il concerto sara` Carbon Neutral, certificato da Zero Carbon Target, program operator internazionale per la certificazione della riduzione e compensazione delle emissioni di CO2, e saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente.

La location scelta, circondata dalle montagne del Mangart, – si legge nella nota – vuole rappresentare il forte legame di Elisa con la sua terra d’origine e la costante attenzione di Eni gas e luce, diventata di recente Societa` Benefit, alle tematiche ambientali e alla sostenibilita`. Elisa portera` sul palco il suo vasto repertorio musicale in uno show di 60 minuti a partire dalle ore 19. Il concerto sara` reso disponibile a tutti in streaming, grazie al supporto del partner Fastweb, sulla piattaforma dedicata accessibile dal sito Eni.

La location sara` raggiungibile a piedi da Tarvisio percorrendo la Ciclovia Alpe Adria Radweg (in circa 2 ore) oppure in bicicletta (in un’ora circa). L’idea del Bike Concert, un concerto con facilitazioni riservate ai ciclisti, nasce in collaborazione con il No Borders Music Festival. In alternativa si puo` partire da Fusine, dove verranno predisposti i parcheggi auto, percorrendo a piedi solo l’ultimo tratto di 1,5 km. Durante l’evento ai partecipanti verranno distribuiti degli snack con prodotti di aziende locali, offerti da Eni gas e luce ed Eataly, partner nel progetto “Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia”.