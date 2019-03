Eni gas e luce, al via progetto per sensibilizzare giovani a uso più consapevole dell’energia

editato in: da

(Teleborsa) – Sostenibilità, energia ed efficienza: tre parole, un solo obiettivo. Quello di sensibilizzare gli studenti, appunto, a un uso più efficiente e sostenibile dell’energia. È questo l’obiettivo del progetto promosso da Eni gas e luce in collaborazione con Eniscuola, in diversi istituti scolastici primari e secondari, di Roma e di Milano, che prevede una serie di attività didattiche innovative per i bambini e i ragazzi. Nello specifico, il progetto si declina in due iniziative: “+ controllo, – consumo”, dedicato alle scuole primarie, e “Tecnologie sostenibili ed energia per la scuola”, rivolto invece agli istituti superiori.

LE DUE INIZIATIVE – L’iniziativa “+ controllo, – consumo” di robotica educativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche di sostenibilità e di promuovere un uso migliore e più consapevole dell’energia. L’iniziativa coinvolge 180 studenti, tra i 7 e i 10 anni e prevede la formazione dei docenti coinvolti e un ciclo di 3 incontri in ogni classe, tenuti da esperti del settore, con l’obiettivo di realizzare prototipi robotici progettati secondo criteri di ottimizzazione delle prestazioni e riduzione dei consumi energetici.

Rivolta invece agli studenti delle scuole superiori milanesi e con il coinvolgimento, oltre che di Eniscuola, anche della Fondazione Eni Enrico Mattei, la seconda iniziativa “Tecnologie sostenibili ed energia per la scuola” di Eni gas e luce ha come obiettivo quello di coinvolgere studenti di scuola superiore sul tema dell’efficienza energetica sostenibile e sulla corretta gestione dell’energia.

Gli studenti che si saranno distinti nell’ambito di entrambe le iniziative verranno premiati a riconoscimento del loro impegno.