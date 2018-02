Eni e FAO insieme per promuovere l’accesso all’acqua in Nigeria

(Teleborsa) – Eni e la FAO (Food and Agriculture Organization) hanno firmato ieri un Accordo di Collaborazione per promuovere l’accesso all’acqua pulita e sicura in Nigeria tramite la realizzazione di pozzi alimentati da sistemi fotovoltaici, per uso domestico e per irrigazione. Il progetto mira a contribuire agli interventi umanitari per gli sfollati interni (internally displaced persons, IDPs) e per le comunità ospitanti, colpiti dalla crisi del Nord Est – Lago Chad, che ha provocato spostamenti di popolazione senza precedenti e una prolungata interruzione delle attività agricole, di allevamento e di pesca.

Questa collaborazione risponde alla richiesta fatta dal Governo Federale della Nigeria alle compagnie dell’Oil&Gas affinché forniscano supporto nell’alleviare le sofferenze delle vittime delle insorgenze del Nord Est, tramite programmi di intervento sostenibile che abbiamo un impatto positivo sulla vita delle comunità.

Questo Accordo di Collaborazione è un esempio di Partnership Pubblico-Privato (Public-Private Partnerships, PPP) implementato a livello locale. Le PPP sono uno strumento essenziale per l’implementazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dalle Nazioni Unite nel 2015 – gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs).

Eni è presente in Nigeria dal 1969 con attività onshore e offshore. Questo progetto fa parte dell’impegno di sostenibilità di Eni nel Paese, che comprende attività relative allo sviluppo agricolo, all’accesso all’energia, salute, formazione, tutela dell’ambiente, nonché iniziative specifiche per lo stakeholder engagement nelle comunità locali e per la promozione della trasparenza. La Rappresentanza FAO in Nigeria è stata stabilita nel 1978, ed ha progetti e programmi in oltre 30 Stati della Federazione.