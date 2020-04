Eni: Descalzi, presto per dire su dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – “Il 20 maggio sarà regolarmente in pagamento il saldo del dividendo 2019, poi vedremo cosa accadrà tra fine maggio e giugno, e quale sarà l’impatto reale sui conti della semestrale”. Così l’AD di ENI Claudio Descalzi rispondendo in conference call con gli analisti.

“Abbiamo ancora flessibilità nella riduzione dei costi” e poi potremo pensare al dividendo, ma non ora: è appena accaduto, non vogliamo reagire immediatamente, prima di avere un’idea chiara di quello che possiamo fare in termine di efficienza”.