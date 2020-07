ENI, Descalzi presenta Piano strategico ai sindacati

editato in: da

(Teleborsa) – L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha presentato oggi il nuovo Piano strategico dell’azienda alle Segreterie Generali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. “L’Eni del futuro – comunica la società in una nota – sarà ancora più sostenibile, rinforzata nel suo ruolo di attore globale nel mondo dell’energia ed arricchita da business quali le rinnovabili e l’economia circolare, che avranno uno sviluppo futuro di rilievo e altamente connesso ai business esistenti”. In tale scenario “la strategia che Eni ha definito per essere leader nella decarbonizzazione, le consentirà di ottenere un miglior bilanciamento del portafoglio coniugando sempre di più gli obiettivi di redditività e di valore a lungo termine con quelli di sviluppo sostenibile”.

La società e i sindacati – si legge nella nota – “ritengono che lo scenario economico e le grandi sfide presenti e future richiederanno un forte impegno collettivo“. Sarà fondamentale “saper cogliere le opportunità di un’evoluzione che, guidata dall’innovazione tecnologica e dalle competenze interne, deve essere orientata verso un nuovo paradigma di sviluppo, che consenta di creare valore nel medio e lungo termine e che combini organicamente la sostenibilità economico finanziaria del piano industriale con i principi di sostenibilità ambientale, sociale e occupazionale”.

Questo percorso – spiega Eni – “richiederà una condivisione costante delle informazioni, degli obiettivi che ci si pone, delle iniziative che saranno intraprese e dei risultati che in tal modo saranno perseguiti”. Per questo “le parti ritengono che un sistema di relazioni industriali partecipativo sia il più efficace per accompagnare i processi di trasformazione e in questa prospettiva convengono di definire una nuova strategia relazionale che possa supportare il percorso evolutivo in atto e, al contempo, facilitare il raggiungimento e la condivisione di obiettivi di business sfidanti”. “A tal fine – conclude la nota – le parti intendono sottoscrivere in tempi brevi un nuovo protocollo di relazioni industriali che tratterà di questi temi oltre che di salute, sicurezza e ambiente, asset integrity, ricerca e innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze interne”.