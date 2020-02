Eni, Descalzi: “Oggi punto di svolta. Società non più la stessa”

editato in: da

(Teleborsa) – “Oggi rappresenta il punto di svolta per noi”, ha ribadito Claudio Descalzi, Ad dell’Eni, aprendo la conference call per la presentazione del Piano 2020-2023 e del piano a lungo termine al 2050. Secondo Descalzi, la road map al 2050 delinea una “fase del tutto nuova”.

“Eni non sarà più la stessa nei prossimi 10-20 anni”, ha sottolineato il manager, ricordando che il mercato dell’energia sta cambiando e che è tempo di compiere un cambiamento del business. Un processo di cambiamento – ha spiegato – che farà perno sulla tecnologia. “Ed è tecnologia nostra”, ha precisato Descalzi, ribadendo “stiamo davvero costruendo una nuova Eni”. La società infatti si è dotata di know-how, tecnologie proprietarie, innovazione.

Questa fase di “profonda trasformazione” – ha sottolineato – ha consentito di diversificare il portafoglio, rafforzando al contempo la struttura finanziaria, per evolvere verso un nuovo modello di business fortemente orientato alla creazione di valore nel lungo termine ed alla sostenibilità economico finanziaria ed ambientale.

Gli analisti hanno generalmente definito il Piano di Eni “ambizioso” e “coraggioso”. “Chi non sarà in grado di offrire prodotti sostenibili perderà clienti e non sarà in grado di crescere nel futuro”, ha risposto l’Ad ricordando che il gas sarà l’unico idrocarburo a crescere nel prossimo futuro e si dimostrerà più resiliente del petrolio da qui al 2050 perché pulito e quindi necessario per la decarbonizzazione.