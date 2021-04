Eni, Descalzi incontra il presidente dell’Angola per discutere di nuove iniziative

editato in: da

(Teleborsa) – L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha incontrato oggi il Presidente della Repubblica dell’Angola Joao Goncalves Lourenco a Luanda per fare il punto sull’andamento delle attività della società nel Paese e discutere di nuovi ambiti di cooperazione.

Durante l’incontro, Descalzi ha presentato i recenti successi della strategia esplorativa di Eni in Angola, che ha permesso alla società di scoprire oltre due miliardi di barili di olio equivalente (boe) nel Blocco 15/06 dal 2018. Inoltre, il CEO ha aggiornato il Presidente sullo sviluppo di un terzo hub produttivo nel Blocco 15/06, che consentirà di mettere in produzione tutto il potenziale della scoperta di Agogo.

Le parti hanno inoltre esaminato lo stato di avanzamento delle iniziative rinnovabili e downstream. Solenova JV (Sonangol 50%, Eni 50%) ha completato le attività di front end per la prima fase dell’impianto fotovoltaico di Caraculo, con avvio previsto nel 2022. Per quanto riguarda il downstream, Eni ha rinnovato il proprio impegno sulla raffineria di Luanda dove, grazie allo sforzo congiunto di Sonangol (il gruppo parastatale del Paese che sovrintende alla produzione di petrolio e gas) ed Eni, l’efficienza operativa dell’asset è migliorata in modo significativo negli ultimi tre anni.

Descalzi ha anche aggiornato il Presidente Lourenço sul New Gas Consortium che consentirà di sviluppare e monetizzare i giacimenti di gas non associato, aumentando la capacità dell’Angola di produrre GNL e la disponibilità di gas domestico per lo sviluppo industriale del Paese.