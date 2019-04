ENI, Descalzi incontra il ministro del petrolio Thamir A. Al-Ghadhban

editato in: da

(Teleborsa) – L’Amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi ha incontrato oggi, 29 Aprile, a Baghdad, il Vice Primo Ministro iracheno, Thamir A. Al Ghadhban, al quale ha illustrato le attività in corso nel paese alla luce dei recenti risultati dello sviluppo del campo Zubair.

Il progetto, realizzato da ENI Iraq BV con Basra Oil Company (BOC), ha segnato lo sviluppo rapido di uno dei più grandi giacimenti petroliferi nella regione meridionale di Bassora, con oltre 1 miliardo di barili di olio equivalente prodotti dalla firma del contratto.

La produzione di Zubair è aumentata di oltre il 100% negli ultimi quattro anni e una nuova centrale elettrica da 380MW che genererà energia per il consumo interno è attualmente in fase di messa in esercizio con avvio previsto per questa estate.

L’AD di ENI e il Vice Primo Ministro per l’energia hanno inoltre discusso le opportunità future e l’avanzamento dei progetti sociali attualmente in corso nella regione di Bassora nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, dell’accesso all’energia e dell’acqua potabile.

Descalzi ha inoltre evidenziato le potenziali sinergie legate ai progetti energetici in Iraq, una leva strategica per il Paese per massimizzare l’utilizzo delle risorse naturali nazionali.