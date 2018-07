Eni, Descalzi: “entro fine anno obiettivi di neutralità carbonica”

editato in: da

(Teleborsa) – Eni annuncerà entro fine 2018 i propri obiettivi in termini di neutralità carbonica e sarà “un annuncio epocale”.

Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato del gruppo, Claudio Descalzi, in occasione della presentazione del rinnovo della collaborazione tra il Cane a sei zampe e il Politecnico di Milano.

“Inizia un ciclo nuovo e strategico dell’attività Eni che da compagnia petrolifera è passata ad essere società energetica e ora punta sull’economia circolare per arrivare alla neutralità carbonica. Ancora nessuno si è preso il rischio di annunciare che vuole essere neutro dal punto di vista del carbonio. Io lo voglio fare e noi siamo convinti di poterlo fare”, ha detto.

“Stiamo approfondendo e stiamo valutando la parte economica, dobbiamo fare l’analisi tecnica” ha poi spiegato aggiunto il top manager, aggiungendo che entro fine anno “penso che lo annunceremo e sarà un annuncio epocale perché nessuno l’ha fatto e sarà un accordo vincolante per tempi e quantità. Sarà un passo fondamentale per spingere tutto il sistema verso la riduzione delle emissioni perché non ci sono solo quelle atmosferiche ma anche quelle che riguardano il suolo. L’obiettivo è anche ottimizzare la produzione dei rifiuti evitando gli sprechi. Soltanto il 17% della popolazione produce la gran parte dei rifiuti mondiali. Se lo facessero tutti allo stesso modo saremo sommersi dai rifiuti”.

Quanto ai piani di sviluppo in Egitto Descalzi ha affermato che “ci sono dei prospects e delle nuove strutture in Egitto, però non abbiamo ancora scoperto nulla. Ci sono buone prospettive“.

L’AD ha ricordato che attualmente i due giacimenti maggiori in produzione in Egitto sono Zohr e Nooros. “Ci sono nuovi giacimenti ancora da perforare e lo faremo nei prossimi mesi”, ha aggiunto.