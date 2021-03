Eni, Descalzi conferma “pieno Impegno” Gruppo in Libia

editato in: da

(Teleborsa) – Claudio Descalzi ha confermato il “pieno impegno” di Eni in Libia. Lo ha assicurato l’Ad della società del cane a sei zampe incontrando a Tripoli Abdulhamid Dbeibah, neo Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale. Nel corso dell’incontro, cui ha partecipato anche Mohamed Oun, nuovo Ministro del Petrolio e del Gas, si è discusso delle attività Eni nel paese e delle aree di comune interesse e collaborazione nell’ambito delle energie rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, accesso a salute ed energia, educazione e formazione professionale.

Descalzi ha confermato dunque l’impegno di Eni nelle principali attività operative, in particolare nello sviluppo del gas, strategico per Eni e per la Libia, che intende sostenere la crescita della domanda di elettricità nel paese riducendo l’utilizzo di fonti a maggiore impatto carbonico. Eni è il primo produttore di gas in Libia e il principale fornitore di gas al mercato locale, con una quota di circa l’80%. La società continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nella produzione di gas grazie ai nuovi progetti di sviluppo offshore come le Strutture A&E, Bouri Gas Utilization e Sabratha Compression.

Descalzi ha anche discusso con il Primo Ministro libico delle opportunità do sviluppo delle rinnovabili, che permetterebbero di rispondere all’aumento di richiesta di energia elettrica senza aumentare il consumo locale di idrocarburi e le emissioni di CO2.

Il Primo Ministro ha incoraggiato Eni a promuovere nuovi investimenti e a continuare l’impegno in ambito sociale attraverso il supporto costante alla popolazione nei settori sanitario e educativo, e più di recente nel settore della generazione elettrica e nella lotta alla pandemia da COVID19.

Eni ha continuato ad operare ed investire in Libia, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, anche grazie al supporto della società di Stato NOC, partner storico nel paese. La società è pronta a continuare a sviluppare le ingenti riserve del paese già scoperte e valorizzare anche l’importante potenziale esplorativo ancora presente.