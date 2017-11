ENI, Descalzi aggiorna il Presidente di Cipro sulle attività nel Paese

(Teleborsa) – Si è parlato di eventuali future opportunità congiunte oggi a Nicosia durante l’incontro tra l’Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi, e il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Anastasiadis.

L’Amministratore Delegato di ENI, dopo aver aggiornato il Presidente Anastasiadis sulle attività di ENI nel Paese, ha riconfermato l’impegno della società nell’esplorazione dell’offshore del paese e più in generale del Mediterraneo Orientale e ha illustrato al Presidente la prossima campagna esplorative nella zona economica esclusiva (EEZ) di Cipro.

ENI e il suo partner Total hanno in programma di iniziare la campagna esplorativa nelle acque EEZ del Blocco 6 verso la fine di quest’anno, appena 9 mesi dopo la firma dell’Exploration and Production Sharing Contract (EPSC). ENI assieme al partner Kogas confermano in seguito l’inizio della campagna esplorativa nel Blocco 3.

Durante l’incontro si è anche discusso delle opportunità di sviluppo delle risorse energetiche cipriote, attraverso il possibile utilizzo di infrastrutture, dove ENI è già presente come Shareholder, già esistenti in Egitto.

Infine Claudio Descalzi ha illustrato al Presidente le possibili sinergie correlate a progetti energetici futuri nel Mediterraneo Orientale, un area che potrebbe rappresentare un’importante fonte di diversificazione energetica e una nuova via di approvvigionamento per le future forniture di gas all’Europa.