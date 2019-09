ENI confermata partecipante al Global Compact LEAD

editato in: da

(Teleborsa) – Eni è stata confermata oggi come partecipante al Global Compact LEAD. In occasione della settimana dei leader del Global Compact dell’ONU, Eni è stata riconosciuta come uno dei partecipanti più attivi all’iniziativa sulla sostenibilità d’impresa più grande al mondo.

“Questo riconoscimento è un’importante testimonianza del nostro impegno ad integrare la sostenibilità in ciascuna delle nostre attività ed un incoraggiamento a continuare a combinarla con la stabilità finanziaria,” ha dichiarato Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni. “La sostenibilità ambientale, sociale e del business sono essenziali per aiutarci a dare forma al futuro.”

Il Global Compact delle Nazioni Unite è un movimento globale di aziende sostenibili e stakeholder che si assumono responsabilità condivise per creare un futuro sostenibile. Il movimento dà sostegno alle aziende nell’allineare le loro strategie ed operazioni ai dieci Principi universali su diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione e nel compiere azioni strategiche per realizzare più ampi obiettivi dell’ONU, tra i quali gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.