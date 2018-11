Eni conferma il suo impegno in Libia. Vertice fra Descalzi e al-Sarraj

editato in: da

(Teleborsa) – L’Eni conferma un “forte impegno” in Libia a neanche un mese dall’accordo siglato con la società inglese BP e con la compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (NOC) per rilevare il 42,5% dei giacimenti del gruppo inglese in Libia e rilanciare le attività di esplorazione e sviluppo.

L’intesa firmata i primi di ottobre, da un lato mette all’angolo la storica rivale francese Total, dall’altro garantisce ad Eni e BP un rafforzamento in un Paese chiave per il settore petrolifero, attraverso la promessa fatta al governo libico di “promuovere un ambiente favorevole agli investimenti” e di “contribuire allo sviluppo sociale del paese attraverso l’attuazione di iniziative sociali”. In breve, vengono gettate le basi per dare una maggiore stabilità economica e sociale al tormentato membro dell’OPEC.

Per realizzare questi obiettivi e per fare il punto su tutte le attività di Eni in Libia, compreso il mercato dell’energia elettrica, dove l’Eni è attiva con l’offerta di gas, si è tenuto un vertice a Tripoli fra l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ed il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj.

Durante i colloqui Descalzi ed al-Sarraj hanno discusso della situazione generale del paese, affrontando in particolare il tema della sicurezza. e Descalzi ha confermato il “forte impegno” di Eni nel portare avanti regolarmente le attività nel paese.

L’AD di Eni ha poi illustrato le iniziative intraprese nel settore della generazione di energia elettrica, in particolare soffermandosi sulle attività di assistenza tecnica per la manutenzione di alcune centrali nell’area di Tripoli. Va ricordato infatti che Eni è il principale fornitore di gas al mercato locale, interamente destinato ad alimentare le centrali elettriche del paese per una capacità di generazione elettrica di oltre 3 GW.

Il vertice con il portavoce del Governo libico segue un precedente incontro con il presidente della National Oil Corporation (NOC), Mustafa Sanalla. I due manager hanno appunto discusso dell’andamento del negoziato dell’Exploration and Production Sharing Agreement, siglato un mese fa con BP, con l’obiettivo di ricominciare le attività nel primo semestre del 2019.

Si è inoltre fatto il punto sullo stato dei progetti in corso di Eni in Libia. Per quanto riguarda Bahr Essalam Fase 2, avviato a luglio, continuano le attività di collegamento dei rimanenti sette pozzi che saranno concluse entro la fine del 2018. Per quanto riguarda il progetto di aumento della capacità di compressione dell’impianto di Wafa, il first gas è previsto nei prossimi giorni.

Il presidente di NOC e l’AD di Eni hanno anche colto l’opportunità per discutere anche di importanti progetti futuri, in particolare lo sviluppo delle strutture offshore A & E di cui è previsto a breve il lancio della gara per lo studio di ingegneria. L’implementazione di tale progetto consentirà di estendere il plateau di produzione di gas dall’offshore libico, con un notevole risparmio per il paese relativamente all’importazione di combustibili liquidi.

Infine, parallelamente al rilancio degli investimenti nel paese e nell’ambito dei progetti correnti e futuri, è stata discussa l’opportunità e avviare un percorso di formazione di giovani libici con l’obiettivo principale di migliorarne le capacità e le competenze professionali nel settore industriale e petrolifero in particolare.