ENI, completato l’impianto fotovoltaico di Bhit in Pakistan

(Teleborsa) – ENI, attraverso la controllata Eni New Energy Pakistan, ha inaugurato l’impianto fotovoltaico di Bhit, il primo progetto solare di Eni in Pakistan. Lo annuncia la società in una nota, spiegando che l’installazione, costruita in prossimità dell’impianto a gas di Bhit, fornisce energia verde al sito upstream operando in una configurazione offgrid.

L’impianto fotovoltaico di Bhit, con una capacità di picco di 10 MW, produce circa 20 GWh/anno (Gigawattora). L’energia prodotta viene utilizzata direttamente dal sito industriale, riducendo i consumi di gas ed evitando l’emissione in atmosfera di circa 144.000 tonnellate di CO2 per la durata del ciclo di vita dell’impianto. L’impianto fotovoltaico è integrato pienamente con l’attuale sistema di generazione di potenza del sito di trattamento gas di Bhit, garantendo l’ottimizzazione dei costi operativi tramite lo spegnimento di una delle turbine a gas attualmente in funzione.

Grazie all’utilizzo delle sinergie esistenti, Eni ha raggiunto il time-to-market in tempi brevi, avviando l’impianto 6 mesi dopo la Final Investment Decision (FID). L’impianto fotovoltaico di Bhit, oltre ad apportare valore aggiunto alle tradizionali attività industriali in Pakistan, conferma ulteriormente l’impegno preso da Eni verso uno scenario sempre più low-carbon, in cui le energie rinnovabili rappresentano un elemento fondamentale ed integrato del proprio mix energetico.

