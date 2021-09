Eni collaborerà con Mubadala Petroleum per la transizione energetica

editato in: da

(Teleborsa) – L’Eni ha siglato un memorandum of understanding (MoU) con Mubadala Petroleum per una futura cooperazione nel settore della transizione energetica, inclusi l’idrogeno e la cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2. La collaborazione copre potenziali opportunità congiunte in varie aree del globo: Medio Oriente, Nord Africa, Sud-Est asiatico, Europa e in altre regioni di reciproco interesse.

“L’accordo firmato con Mubadala Petroleum, rappresenta un altro passo verso un futuro a basse emissioni di carbonio”, ha sottolineato l’Amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, spiegando che l’azienda “farà leva su tutte le sue tecnologie proprietarie, focalizzate sulla transizione energetica”.

Mansoor Mohamed Al Hamed, CEO di Mubadala Petroleum, ha sottolineato “siamo impegnati a fare la nostra parte nella transizione energetica. Ciò include il perseguimento di un portafoglio bilanciato sul gas come ponte verso le energie rinnovabili. Include anche investimenti in innovazione e tecnologia per far progredire la decarbonizzazione e supportare l’evoluzione del settore”.

Con questo nuovo accordo, Eni fa un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. Il percorso di decarbonizzazione delineato dal Gruppo punta infatti ad una impronta carbonica zero per le emissioni di Scopo 1 e 2 delle attività upstream entro il 2030 e di tutte le attività del gruppo entro il 2040. Un percorso che porterà a raggiungere il target net-zero entro il 2050 grazie al ricorso alla bioraffinazione, all’economia circolare, all’efficienza energetica, all’utilizzo di idrogeno blu e verde e di energie rinnovabili, ai progetti di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio ed alle iniziative REDD+.