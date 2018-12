Eni cede a Qatar Petroleum 35% Area1 nell’offshore del Messico

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo Qatar-Italia per partecipazione Stato del Golfo ad attività petrolifera offshore in Messico. Saad Sherida Al-Kaabi, Ministro di Stato per gli affari energetici e presidente & Ceo di Qatar Petroleum, e Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, hanno firmato un accordo di vendita e acquisto per consentire a Qatar Petroleum l’acquisizione di una partecipazione del 35% nell’Area 1 dell’offshore dello Stato Nord americano. Eni continuerà ad essere l’operatore. L’accordo è comunque soggetto ad autorizzazione delle autorità messicane.

Eni e Qatar Petroleum sono già da tempo partner in Messico nel Blocco 24, situato nelle acque profonde del bacino di Cuenca Salina, di cui Eni è operatore con una quota di partecipazione del 65%. “Sono estremamente soddisfatto di questo accordo – ha dichiarato l’Ad di Eni, Descalzi – che rientra nell’ambito di una più ampia cooperazione strategica in Messico e in altre parti del mondo con un partner di lungo termine come Qatar Petroleum. Sono inoltre orgoglioso del fatto che lo sviluppo dei campi dell’Area 1 ben incamminato per diventare il primo progetto offshore di una società straniera ad entrare in produzione dopo la riforma energetica in Messico”.

L’Area 1, situata nelle acque poco profonde della baia di Campeche, è stata assegnata a Eni con una partecipazione del 100% in un bid round competitivo nel settembre 2015, e il Production Sharing Agreement (contratto di condivisione della produzione) è stato firmato nel dicembre dello stesso anno. Si stima che l’Area 1 contenga 2,1 miliardi di barili di olio.

Eni ad oggi ha perforato 5 pozzi di nell’Area 1 e lo scorso luglio la Commissione Nazionale per gli Idrocarburi del Messico ha approvato il Piano di Sviluppo per l’Area 1 che avverrà per fasi, con l’inizio della fase di produzione anticipata previsto nel primo semestre del 2019 tramite una piattaforma situata sul campo di Miztón. La fase di produzione principale del campo comincerà a fine 2020, attraverso una unità flottante di produzione, stoccaggio e offloading (FPSO) con una capacità di trattamento di 90.000 barili di olio al giorno.

In vista della Decisione Finale di Investimento (Final Investment Decision, FID) erano già stati autorizzati alcuni investimenti iniziali per i materiali a lunga consegna e per avviare la costruzione della piattaforma per la fase di produzione anticipata. Decisione finale per lo sviluppo dell’Area1 presa da Eni appunto nei giorni scorsi, con investimenti stimati in 2 miliardi di dollari.

Eni, presente in Messico dal 2006, ha costituito la sua controllata al 100% Eni Mexico S. de R.L. de C.V. nel 2015. Oltre all’Area 1, Eni ha diritti in 5 blocchi di esplorazione e produzione nel Bacino del Sureste: Area 7 (Eni 45%), Area 10 (Eni 100%), Area 14 (Eni 60%), Area 24 (Eni 65%) and Area 28 (Eni 75%).

Nell’ottobre scorso, Eni ha firmato uno scambio di partecipazioni con Lukoil tramite il quale il Gruppo italiano darà a Lukoil il 20% nei Production Sharing Contracts (PSC) dei Blocchi 10 e 14, ed allo stesso tempo acquisirà una partecipazione del 40% nel PSC di Lukoil per il Blocco 12. Accordo subordinato, come regola, dall’autorizzazione dalle autorità messicane.