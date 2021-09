Eni, Calvosa: focus su transizione, risultati confermano vision

editato in: da

(Teleborsa) – “Eni quando lo scenario segnato dalla pandemia sembrava suggerire prudenza ha avuto l capacità di spingere sull’acceleratore della transizione energetica, con occhio sempre vigile sul futuro, continuando sempre a guardare avanti”. E’ quanto affermato dalla Presidente di Eni, Lucia Calvosa, in un’intervista a Il Sole 24 Ore.

La manager ha ricordato “il costante supporto del Cda” durante la fase impegnativa della crisi pandemica e sottolineato che i risultati sopra le aspettative annunciati a luglio “riflettono gli effetti di uno scenario più favorevole” e “consentono di distribuire un dividendo in linea con i livelli pre-Covid “.

Parlando della capacità del management di “rispondere alla crisi con lo sguardo rivolto al futuro”, Calvosa ha ricordato “lo snodo cruciale è stato, a febbraio, il nuovo piano strategico 2021-2024 che ha migliorato notevolmente i nostri obiettivi di decarbonizzazione prevedendo come nuovo target, quello della neutralità carbonica dei prodotti e dei processi al 2050, nonché l’aumento dei target intermedi per contrastare le emissioni climalteranti”.

La Presidente conferma che ricerca ed innovazione “sono temi chiave” per Eni e “parte integrante del Dna” del Gruppo. “Li stiamo valorizzando sempre più – ha spiegato – sia nella logica del Paese e dello sviluppo industriale sia per favorire l’accesso a fonti di energia pulita, sicura e inesauribile, per esempio quelle prodotte da moto ondoso o da fusione a confinamento magnetico”.Calvosa ha fatto cenno anche al modello delle “3D” – decarbonizzazione, decentralizzazione e digitalizzazione – che è anche alla base del consolidamento di un ampio network di collaborazioni con oltre 70 università e istituti in tutto il mondo.