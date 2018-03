Eni avvia produzione di petrolio in campo di Ochigufu, Angola

editato in: da

(Teleborsa) – Eni e Sonangol hanno avviato oggi la produzione di petrolio dal progetto di Ochigufu nelle acque profonde dell’Angola. Il campo aggiungerà 25.000 barili agli attuali livelli di produzione.

Questo start-up, raggiunto in un anno e mezzo dalla presentazione del Piano di Sviluppo, è il primo per Eni nel 2018, ed è anche il primo start-up dell’anno in Angola, precisa il Cane a sei zampe in una nota, aggiungendo che rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo del prolifico Blocco 15/06, dove Eni ha scoperto oltre 3 miliardi di barili di olio in posto e 850 milioni di barili di riserve.

Eni è presente in Angola dal 1980 tramite la controllata Eni Angola. La produzione equity è di 150.000 barili di olio equivalente al giorno.