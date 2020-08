Eni-ASSTRA, accordo per mobilità sostenibile e decarbonizzata

editato in: da

(Teleborsa) – Mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata al centro dell‘alleanza tra Eni e ASSTRA, associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per metter in campo iniziative e sperimentazioni in chiave green.

L’accordo unisce i mondi della produzione energetica e dei servizi di trasporto pubblico locale per spingere l’acceleratore sulla mobilità sostenibile e la decarbonizzazione, creando valore aggiunto ambientale, sociale ed economico per il Paese, in linea con gli obiettivi 2050 del New Green Deal europeo.

L’obiettivo è decarbonizzare i trasporti e abbattere il livello di particolato immesso nell’aria, secondo un approccio che in una nota Eni definisce “olistico e tecnologicamente neutro volto a identificare la soluzione idonea per ogni utilizzo”.

L’intesa, precisa il Gruppo, prevede la “realizzazione di studi congiunti attraverso la condivisione di know how e la partecipazione reciproca a tavoli di lavoro tematici, fino alla promozione di un position paper congiunto che metta in luce le diverse opportunità energetiche, tecnologiche e organizzative esistenti, derivanti anche dall’integrazione tra trasporto pubblico e forme di sharing mobility, dall’uso di biolubrificanti e biocarburanti nel trasporto pubblico e dall’applicazione dell’approccio di Life Cycle Assessment (LCA) e “Well to Wheel” nella valutazione dell’impatto emissivo delle varie soluzioni di mobilità”.

Nell’orizzonte dell’intesa – sottolinea Eni – c’è anche la mobilità a idrogeno e la valutazione di sperimentazioni sull’uso dell’idrogeno come carburante alternativo.