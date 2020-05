Eni, assemblea approva bilancio e nomine. Calvosa eletta Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di Eni ha approvato il Bilancio 2019 che chiude con un utile di esercizio di 2,97 miliardi di euro e la destinazione della parte di utile che residua, dopo la distribuzione dell’accordo sul dividendo, a riserva per 856 mila euro ed al pagamento del saldo del dividendo di 0,43 euro per azione (dividendo complessivo 2019 pari a 0,86 euro per azione) a partire dal 20 maggio 2020, con data di stacco il 18 maggio 2020 e record date il 19 maggio 2020.

L’assemblea ha anche proceduto al rinnovo degli organi sociali. Determinato in 9 del numero degli Amministratori, sono stati eletti i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica per tre esercizi: confermata la nomina di Lucia Calvosa Presidente ed il mandato dell’Ad Claudio Descalzi, i consiglieri sono Ada Lucia De Cesaris, Filippo Giansante, Pietro Angelo Mario Antonio Guindani, Karina Audrey Litvack, Emanuele Piccinno, Nathalie Tocci e Raphael Louis L. Vermeir. Ai consiglieri andrà un compenso di 80 mila euro lordi ed al Presidente di 90 mila euro.

Nominato anche del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi: Rosalba Casiraghi Presidente, i sSindaci effettivi Enrico Maria Bignami, Giovanna Ceribelli, Mario Notari e Marco Seracini, i Sindaci supplenti Roberto Maglio e Claudia Mezzabotta. Il compenso è pari a 75 mila euro lordi per i sindaci effettivi e 85 mila per il Presidente.

I soci hanno anche approvato il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l’attuazione del Piano, e l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 20 milioni di azioni proprie al servizio dell’attuazione del Piano.

In sede straordinaria è stato approvato l‘annullamento 28.590.482 azioni proprie senza valore nominale. Infine l’Assemblea ha respinto la proposta di azione di responsabilità presentata da alcuni azionisti.