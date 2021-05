Eni, assemblea approva bilancio e dividendo annuale di 0,36 euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Eni ha deliberato l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Eni S.p.A. (che si chiude con un utile di 1.606.976.739,49 euro) e l’attribuzione di un dividendo di 0,24 euro per ciascuna azione, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 di 0,12 euro per azione. Il dividendo relativo all’esercizio 2020 risulta così di 0,36 euro per azione.

I soci hanno poi approvato l’eventuale utilizzo della/e riserva/e disponibile/i di Eni S.p.A. ai fini della distribuzione, in tutto o in parte, dell’acconto dividendo per l’esercizio 2021, nominato a sindaco effettivo Marcella Caradonna, nominato sindaco supplente Roberto Maglio e autotizzato il CdA all’acquisto di azioni della società.

L’assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti e respinto la proposta di azione di responsabilità presentata da alcuni azionisti.