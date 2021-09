ENI, annunciata importante scoperta ad olio nel blocco CI-101, nell’offshore della Costa d’Avorio

editato in: da

(Teleborsa) – Eni ha annunciato un’importante scoperta ad olio nel blocco CI-101 nell’offshore della Costa d’Avorio. Il blocco – spiega Eni in una nota – e` operato da un consorzio composto in fase esplorativa da Eni (operatore), 90% e Petroci Holding, 10%.

Il pozzo esplorativo che ha portato alla scoperta e` stato perforato sul prospect Baleine, con il supporto del Governo nel difficile contesto della pandemia-covid-19. Baleine-1x ha scoperto olio leggero (40° API) in due diversi intervalli stratigrafici.

La scoperta – sottolinea Eni – richiedera` un programma di delineazione per testare il significativo potenziale addizionale della struttura complessiva che si estende nel blocco adiacente CI-802, anch’esso operato da Eni con la stessa Joint-Venture ed interesse partecipativo nella fase esplorativa.

Il pozzo e` stato perforato a circa 60 chilometri dalla costa, in circa 1200 metri di profondita` con la nave di perforazione Saipem 10000 ed ha raggiunto una profondita` totale di 3.445 metri in 30 giorni.

Il pozzo Baleine-1x – si legge nella nota – e` stato ubicato sulla base di un’analisi completa di dati sismici 3D e studi geologici regionali sul bacino sedimentario della Costa d’Avorio. L’applicazione di tecnologie all’avanguardia per eseguire test intelligenti sulla formazione ed il campionamento dei fluidi hanno confermato la presenza di intervalli mineralizzati ad olio leggero in reservoir di eta` santoniana e cenomaniana/albiana. Gli intervalli del cenomaniano inferiore/albiano mostrano da discrete a buone proprieta` petrofisiche e sono stati testati con successo alla produzione. Parallelamente alla fase di delineazione, Eni ed il partner Petroci Holding avvieranno anche studi ed analisi per accelerare una fase iniziale di produzione, tramite uno sviluppo fast-track della scoperta di Baleine.

Il potenziale della scoperta e` preliminarmente stimato tra 1,5 e 2 miliardi di barili di olio in posto e tra 1,8 e 2,4 trilioni di piedi cubi (TCF) di gas associato.

Baleine-1x e` il primo pozzo esplorativo perforato da Eni in Costa d’Avorio. Oltre al blocco CI-101, Eni possiede una partecipazione in altri quattro blocchi nel deepwater ivoriano: CI- 205, CI-501, CI-504 e CI-802, tutti con lo stesso partner Petroci Holding.

Dopo oltre 20 anni di esplorazione da parte dell’industria nelle acque profonde del paese senza scoperte di natura commerciale dopo l’ultima scoperta di idrocarburi nel 2001, il pozzo Baleine-1x ha testato con successo nel blocco CI-101 un nuovo play concept nel bacino sedimentario ivoriano.