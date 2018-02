Eni annuncia una scoperta a Gas nell’Offshore di Cipro

(Teleborsa) – Promettente scoperta di gas per Eni nelle acque economiche esclusive di Cipro. La società ha annunciato di avere effettuato una scoperta a gas nel Blocco 6, nell’Offshore di Cipro, attraverso il pozzo Calypso 1. Il pozzo, perforato in 2.074 metri di profondità d’acqua e a una profondità totale di 3.827 metri, ha incontrato una estesa colonna mineralizzata a gas metano in rocce di età Miocenica e Cretacica. La sequenza Cretacica ha ottime proprietà di reservoir.

Eni è l’Operatore del Blocco 6 con una quota del 50% e Total è partner con il restante 50%.

Eni è presente a Cipro dal 2013 e detiene interessi in sei licenze situate nell’acque economiche esclusive della repubblica (nei Blocchi 2, 3, 6, 8, 9 e 11), cinque in qualità di operatore.