Eni annuncia scoperta a gas nel Deserto Occidentale egiziano

(Teleborsa) – Eni annuncia una scoperta a gas nel Deserto Occidentale egiziano. Il pozzo è stato perforato nella concessione di East Obayed nel predetto deserto, a circa 30 chilometri a nord-ovest della concessione di Melehia, ed ha raggiunto la profondità di 5.212 metri incontrando numerosi livelli mineralizzati a gas.

La multinazionale ha aggiunto come il pozzo sia stato testato con successo alla produzione erogando 700.000 metri cubi di gas al giorno, confermando l’importante potenziale produttivo. La società ha avviato gli studi per lo sviluppo commerciale di queste importanti riserve di idrocarburi che, in aggiunta al potenziale a gas della Concessione di Meleiha, potranno dare un nuovo contributo alla produzione di gas per il paese.

Eni, attraverso la compagnia operatrice AGIBA, pariteticamente detenuta con Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), produce attualmente circa 55 mila barili di olio equivalente al giorno dal deserto occidentale egiziano. La società è presente in Egitto dal 1954, dove opera attraverso la sua controllata IEOC, ed è il principale produttore del paese con una produzione equity pari a circa 320 mila barili di olio equivalente al giorno.