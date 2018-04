Eni annuncia 7 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi quattro anni

editato in: da

(Teleborsa) – Eni stima 7 miliardi di euro di investimenti in Italia nei prossimi quattro anni, di cui 1 miliardo destinato alle attività green.

E’ quanto annunciato dall’Amministratore Delegato del colosso energetico italiano, Claudo Descalzi, nel corso della presentazione del Piano Strategico per il quadriennio 2018-2021.

Il top manager si è soffermato sul Progetto Italia, iniziativa di riqualificazione industriale che implica la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nell’ambito di terreni Eni bonificati. L’energia rinnovabile prodotta sarà destinata prevalentemente a soddisfare gli autoconsumi degli asset industriali di Eni, consentendo alla compagnia di ridurne i consumi energetici. Finora Eni ha identificato in questo ambito 25 progetti per una potenza complessiva pari a 220 megawatt, pari a 0,4 terawatt/ore all’anno di energia elettrica, e che entreranno in esercizio nel 2021.

Sempre in ambito green, l’AD di Eni ha ricordato l’impegno della compagnia per la realizzazione di prodotti bio nell’ambito del downstream: Eni è stata la prima compagnia a convertire una raffineria tradizionale in bioraffineria, a Venezia, e completerà entro fine anno la conversione della raffineria di Gela; i due impianti, insieme, produrranno 1 milione di tonnellate all’anno di green diesel entro il 2021, facendo di Eni uno dei principali produttori d’Europa.

La società, infine, ha lanciato una serie di progetti legati alla chimica verde come prodotti intermedi da olio vegetale e piantagioni sperimentali di Guayule per produrre gomma naturale.

Sempre nel campo delle rinnovabili, l’AD di Eni ha spiegato come la società concentrerà la propria ricerca prevalentemente sul solare, sullo stoccaggio dell’energia, su biocarburanti avanzati, sulle biomasse e sull’energia eolica, ricordando anche l’accordo con il MIT per lo sviluppo congiunto di tecnologie per la produzione di energia da fusione nucleare.

In ambito downstream, il Cane a sei zampe è focalizzato sulla ricerca di prodotti e processi a basso impatto ambientale, anche tramite l’impiego di tecnologie legate alla circular economy (waste to fuel e biomasse lignino-cellulosiche).

Per contribuire alla mobilità sostenibile, oltre alla tecnologia Ecofining per la produzione del green diesel, la società sta lavorando allo sviluppo di processi per la conversione del gas naturale in metanolo, progetto legato al memorandum firmato alla fine del 2017 con FCA e volto allo sviluppo di una serie di progetti di ricerca e applicazioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti su strada: tra gli ambiti della collaborazione vi è proprio l’utilizzo del metanolo tra le nuove tecnologie per l’utilizzo del gas nei trasporti, che consente di ridurre significativamente le emissioni. A questo scopo, Eni ha già sviluppato una nuova benzina composta per il 20% da carburanti alternativi (15% di metanolo e 5% bioetanolo).

Claudio Descalzi ha poi evidenziato il ruolo fondamentale della ricerca nella strategia di crescita di Eni. “Dal 2009 al 2017, abbiamo speso in ricerca e sviluppo 1,7 miliardi di euro, costruendo un portafoglio di tecnologie nei più svariati ambiti, dall’upstream al downstream, dalle rinnovabili alla salvaguardia ambientale fino alla sicurezza, per un totale di oltre 6 mila brevetti. Nell’arco del nuovo Piano spenderemo oltre 750 milioni di euro” ha spiegato.