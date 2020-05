Eni, al via progetto Joule: scuola di impresa per under 40

editato in: da

(Teleborsa) – Parte la Scuola di Eni per l’Impresa; è pubblicato sul sito eni.com/joule il bando per la presentazione delle candidature a Joule, iniziativa volta a formare le imprenditrici e imprenditori di domani, promuovendo una cultura basata sui valori dell’integrazione, della crescita sostenibile e dello sviluppo di una leadership consapevole.

Joule – spiega Eni in una nota – vuole essere una “leva per la ripartenza delle imprese in Italia e per lo sviluppo di startup innovative e sostenibili, in un momento storico che presenta grandi sfide e profonde trasformazioni, testimoniando l’importanza che ha per Eni la formazione delle persone, in linea con suoi i valori”.

La Scuola si articolerà su due direttrici, che puntano a favorire la crescita di nuove imprese e nuovi imprenditori, non necessariamente nel settore energetico, e interessati a intraprendere un percorso di sviluppo per contribuire a imprimere all’Italia un’accelerazione, partendo dai valori di Eni.

Eni metterà a disposizione 25 borse di studio alle aspiranti imprenditrici e imprenditori under 40, che vogliono crescere e contribuire alla crescita dell’Italia fornendo loro strumenti, conoscenze, competenze e chiavi di lettura dell’essere impresa.

Il programma formativo inizierà in autunno e durerà 6 mesi, articolandosi in formazione d’aula e con attività di distance learning.