Eni, accordo per consegna carico di GNL “Carbon Neutral” a Taiwan

(Teleborsa) – Eni e CPC Corporation di Taiwan hanno raggiunto un accordo per la consegna di un carico di GNL carbon neutral alla holding taiwanese presso il terminale di ricezione di Yung An. Il GNL sarà fornito dall’impianto di liquefazione di Bontang in Indonesia nel quadro del contratto di Eni con Eni Muara Bakau B.V., la joint venture operata da Eni che possiede e gestisce il giacimento di gas Jangkrik.

Il carico sarà certificato come Carbon Neutral secondo lo standard riconosciuto a livello internazionale PAS2060 e le emissioni GHG associate saranno compensate attraverso l’acquisto di crediti aderenti agli standard di certificazione più elevati basati su progetti di conservazione delle foreste. In particolare, i crediti sono stati acquisiti da due progetti REDD+ certificati da Verra: il progetto Luangwa Community Forest in Zambia e il progetto Kulera Landscape REDD+ in Malawi.

L’operazione conferma che Eni sta procedendo spedita nella strategia di decarbonizzazione e creando valore per il proprio portafoglio GNL attraverso progetti di capitale proprio. Grazie alla strategia di lungo termine, Eni mira a raggiungere la totale decarbonizzazione dei prodotti e delle operazioni entro il 2050, con obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni nette GHG (Scope 1, 2, 3) lungo il ciclo di vita del 25% entro il 2030 e del 65% entro il 2040 rispetto al 2018.