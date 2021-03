Eni, accordo con Zhejiang Energy per cooperazione su gas e GNL

editato in: da

(Teleborsa) – Eni ha firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) con la società cinese Zhejiang Energy sulla cooperazione strategica nel settore energetico, in particolare lungo tutta la catena del valore del gas e del gas naturale liquefatto (GNL) in Cina e a livello internazionale.

La partnership si basa sull’obiettivo condiviso dalle società di promuovere una riduzione delle emissioni favorendo il passaggio dal carbone al gas nella produzione di energia elettrica. Usando il gas per produrre elettricità al posto del carbone si riducono infatti fino alla metà le emissioni di gas serra di una centrale elettrica.