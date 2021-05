Eni, accordo con Santos allargare cooperazione in Australia e Timor Est

editato in: da

(Teleborsa) – Eni, attraverso la sua controllata Eni Australia Limited, e Santos hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) non vincolante per cercare insieme opportunità di cooperazione nello sviluppo di giacimenti offshore nel nord dell’Australia, sinergie e condivisione di infrastrutture già esistenti, nonché progetti di cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO2 (CCUS) nell’area di riferimento.

La collaborazione con Santos rappresenta per Eni un passo importante nel percorso verso la decarbonizzazione delle attività upstream in Australia, facendo leva sulle competenze di entrambe le società, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, spiega il colosso energetico italiano in una nota.

Eni è presente in Australia dal 2000 e a Timor Est dal 2006. In queste aree Eni e Santos sono già partner nel giacimento di gas e condensati di Bayu-Undan e nel relativo impianto di liquefazione gas di Darwin LNG. Nel nord dell’Australia, Eni è l’operatore dei giacimenti a gas di Evans Shoal e Blacktip; Santos è, tra l’altro, operatore dei giacimenti a gas di Caldita-Barossa e dell’impianto di liquefazione gas di Darwin LNG con una partecipazione nel giacimento di gas Tern e Petrel.